Красногорскую народную дружину «РАРОГ» оснастили новым служебным транспортом

Церемония вручения прошла при участии руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Кирилла Карасева. Общественная организация, ориентированная на помощь правоохранительным органам, функционирует в Красногорске с 2020 года и осуществляет контроль за общественным порядком в парках, скверах и других общественных зонах. Благодаря новому автомобилю дружинники смогут оперативно реагировать на происшествия.

На данный момент патрулирование улиц городского округа осуществляют 30 добровольцев. Они регулярно участвуют в совместных мероприятиях с полицией, а также проходят специальную подготовку, включающую изучение приемов самообороны и основ законодательства. Главное управление региональной безопасности Московской области обеспечивает страхование жизни и здоровья участников дружины во время выполнения ими служебных обязанностей. В ближайшее время состав народной дружины «РАРОГ» увеличится на 10 человек.

Станислав Коваленко подчеркнул, что администрация городского округа Красногорск оказывает всестороннюю поддержку общественной организации. По распоряжению главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова дружине предоставлено помещение, в котором в настоящее время ведутся работы по благоустройству.

«В скором времени у нас появится штаб, куда граждане смогут обращаться в часы приёма. Помещение находится в Красногорске на улице Комсомольской, недалеко от Ивановских прудов», — отметил командир народной дружины «РАРОГ».

Стоит отметить, что в прошлом году в Подмосковье стартовала инициатива по модернизации народных дружин, целью которой является активное привлечение населения к решению вопросов, связанных с безопасностью.

Дополнительную информацию о народной дружине «РАРОГ» можно найти в сообществах организации в социальных сетях и на официальном сайте администрации городского округа Красногорск.