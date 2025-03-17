Красногорцам в ходе акции рассказали, как не стать жертвами мошенников
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Участковые уполномоченные полиции поучаствовали в акции «Осторожно, мошенники!», рассказав жителям о самых распространенных схемах злоумышленников.
Красногорские стражи порядка пообщались с местными жителями, напомнили про уловки аферистов и предостерегли от ряда действий, из которых мошенники извлекают пользу.
В первую очередь красногорцам рекомендовали не отвечать на незнакомые номера и не реагировать на пугающие легенды о блокировке счета или несанкционированном списании средств. Также объяснили, что сотрудники банка никогда не запрашивают данные карты и не просят о разблокировке через банкоматы. Не стоит верить и в случаях, если кто-то представляется высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов. Всю информацию можно легко проверить самостоятельно, не дав мошенникам завладеть личными данными и денежными средствами.
Эти и многие другие правила изложили на тематических листовках. В рамках акции «Осторожно, мошенники!» брошюры раздали жителям после беседы, чтобы они помнили о мерах предосторожности и объяснили все пожилым родственникам.