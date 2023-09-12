Краснознаменск с каждым годом становится всё более комфортным и благоустроенным

Краснознаменск по праву считается столицей Космических войск, ведь именно тут находится Главный испытательный космический центр им. Германа Титова. Это здесь градообразующая организация. Пока сотрудники центра делают все возможное, чтобы защитить космические рубежи нашей страны, для них стараются создать надежный тыл в родном городе. Что для этого сделали и планируют осуществить, читайте в нашем материале.

СВЕТ С КОЛОРИТОМ

Краснознаменск – небольшой город, который обладает своей неповторимой аурой и духом. Сохранить их и в то же время сделать населенный пункт более комфортным для проживания – задача непростая, но осуществимая. Поэтому все решения по преобразованиям, пришедшим в Краснознаменск, тут принимали в тандеме с жителями с учетом их мнения.

Так, по просьбам людей в ходе реконструкции площади Семьи тут появились комфортные для отдыха лавочки, детская игровая зона. А скульптурная композиция «Семья защитника Отечества» и вовсе стала новой местной достопримечательностью.

«За прошедшие пять лет нам удалось отремонтировать Дом офицеров и футбольное поле стадиона «Заря». Воплотить в жизнь масштабные проекты по благоустройству территории городского пруда и парка «Беличий», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уюта и колорита Краснознаменску добавило и обновленное уличное освещение. Благодаря программе «Светлый город» оно появилось на проспекте Мира, улицах Победы и Молодежной.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Одной из насущных проблем города стала переполненность местных ученических классов. Детей с каждым годом становится только больше. Поэтому власти приняли решение построить в Краснознаменске новый образовательный центр, в состав которого войдут школа на 550 мест и детский сад на 200 человек. Возведение здания уже стартовало в 7-м микрорайоне на улице Связистов. И это далеко не все перемены на ближайшее будущее.