«Кровавая трапеза в обеденный перерыв». Белая акула атаковала сотрудника ВМС США у берегов Флориды

Серьезные травмы получил военнослужащий военно-морских сил Соединенных Штатов после того, как на него напала белая акула. Происшествие случилось, когда он плавал в водах Мексиканского залива. Пострадавший был в срочном порядке доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

ЧП произошло в обеденный перерыв. Сотрудник военно-морской базы NSA Panama City решил искупаться вместе с сослуживцем. В какой-то момент из воды появилась крупная белая акула, которая схватила мужчину и нанесла ему рваные раны.

Как сообщают предварительные источники, у пострадавшего зафиксированы глубокие повреждения обеих рук. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, однако состояние остается критическим — медики борются за жизнь пациента.

Местные власти совместно с экспертами по морской биологии обращаются к населению и туристам с призывом соблюдать повышенную осторожность при купании в заливах. Хотя атаки акул происходят нечасто, они способны нанести тяжелый вред здоровью человека.

Ранее сообщалось о том, что белые акулы-людоеды начали заплывать в Средиземное море.