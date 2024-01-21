Кровавое Воскресенье: число погибших жителей Донецка при атаках ВСУ выросло до 28

Удар вражеской артиллерии по рынку в многострадальном микрорайоне Текстильщик в Донецке в воскресное утро, 21 января, унес жизни 27 мирных жителей, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.