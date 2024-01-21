Кровавое Воскресенье: число погибших жителей Донецка при атаках ВСУ выросло до 28
Фото: [соцсети]
Удар вражеской артиллерии по рынку в многострадальном микрорайоне Текстильщик в Донецке в воскресное утро, 21 января, унес жизни 27 мирных жителей, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Кроме того, по словам главы региона, ранения различной степени тяжести с последующей госпитализацией получили порядка 30 человек.
«Всего сегодня погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», — заявил Пушилин.
Среди пострадавших два подростка, добавил глава ДНР.
В связи произошедшим, наступающий понедельник, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявлен днем траура.