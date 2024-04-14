Круглый стол «Социальная поддержка многодетных семей» состоялся в Долгопрудном

Порядка десяти человек приняли участие в круглом столе «Социальная поддержка многодетных семей», прошедшем в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Отмечается, что были приглашены представитель Уполномоченного по правам человека в Долгопрудном Судариков Вадим, Депутат Совета депутатов городского округа Крылов Василий, председатель Ассоциации многодетных семей в муниципалитете Мордина Жанна.

«Обсудили волнующие темы по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, привлечении спонсоров и благотворительных фондов для решения данного вопроса», — рассказала начальник Долгопрудненского управления социальной защиты Марина Табунова.

Ежегодно лучшие семьи Московской области награждаются медалью «Материнской славы», медалью орденом «Родительской славы» и др. Гости Круглого стола обсудили кандидатуры семей от городского округа Долгопрудный, достойных этих наград.

По итогам заседания «Круглого стола» все поддержали идею о необходимости таких встреч и выразили благодарность друг другу за проведенное мероприятие, пожелали продолжить активную деятельность в тесном взаимодействии с Управлением социального развития. Решение вопросов, прозвучавших в ходе обсуждений, и озвученные наиболее острые проблемы были взяты на контроль.