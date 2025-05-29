Крупнейшая предпринимательская конференция страны прошла в Балашихе

Крупнейшая конференция для бизнесменов и экспертов со всей России «Альфа-Конфа» прошла в Ледовом дворце имени Ю.Е. Ляпкина. Мероприятие стало частью VIII Фестиваля бизнеса в Балашихе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников конференции в формате видеообращения. Он отметил важную роль малого и среднего бизнеса в развитии региона и подчеркнул значимость подобных инициатив для укрепления деловой среды в Подмосковье. Также к мероприятию присоединился глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Сегодня регион активно развивается: создаются технопарки, расширяется инфраструктура, предоставляются масштабные льготы и меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Все это делает Подмосковье привлекательной площадкой для предпринимателей со всей страны и открывает новые возможности для роста и сотрудничества. В связи с этим особенно приятно, что крупнейшая предпринимательская конференция страны впервые проходит в Подмосковье – именно у нас, в Балашихе», – сказал Сергей Юров.

Спикерами конференции выступили Владимир Волошин, предприниматель, сооснователь IRONSTAR, МойФитнес.рф и ROSA RUN, Владимир Якуба, реалити-бизнес-тренер и эксперт по построению отделов продаж, Оскар Хартманн, международный инвестор и один из самых известных бизнес-ангелов мира. А также Лина Арифулина, режиссер и продюсер, лауреат премии «Тэфи».



Программа мероприятия включала в себя лекции, мастер-классы, нетворкинг и обмен опытом с лидерами отраслей.

Специальным музыкальным гостем конференции стал музыкант и продюсер Баста.



«Альфа-Конфа» в Балашихе – яркое подтверждение того, что округ готов принимать и развивать передовые деловые инициативы, объединяя активных и целеустремленных профессионалов со всей страны.