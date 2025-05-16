Крупнейший гимнастический манеж Подмосковья откроется в Балашихе

Комплекс увеличит возможности занятий спортом для молодого поколения Балашихи.

«Реализация таких спортивным проектов даст хорошие результаты в общем физическом воспитании детей. И я уверен, что появятся профессиональные спортсмены, которые в дальнейшем будут прославлять честь нашего города, региона и страны», — поделился Игорь Брынцалов.

Новый гимнастический манеж является четвертым масштабным спортивным объектом в Балашихе. В округе уже есть комплексы, где желающие могут выбрать для себя такие направления, как футбол, мини-футбол, хоккей.



При запуске работы гимнастического манежа будет подобран профессиональный тренерский состав, также будут применяться современные технологии при тренировочном и воспитательном процессах спортсменов.

«В центре могут осуществляться спортивная подготовка, тренировки, проведение соревнований по спортивной гимнастике. Это уникальный авторский проект. Здесь учтены все особенности. Также создана дополнительная локация для образовательного учреждения. Благодаря центру для близлежащей школы созданы дополнительные условия для занятий физической культурой», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Также в Балашихе планируют построить новый гимнастический манеж в микрорайоне Гагарина. Реализация новых спортивных проектов позволяет воспитать в молодом поколении стремление к здоровому образу жизни.