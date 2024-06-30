Крупный пожар на 1000 квадратов в Нижнем Новгороде: очевидцы сообщают, что слышны взрывы
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Как передает Shot, в настоящее время в Нижнем Новгороде на Московском шоссе горят склады на территории площадки по утилизации бытовых отходов. По предварительной информации, площадь возгорания составляет уже порядка 1000 квадратных метров.
Как уверяют очевидцы, пожар сопровождается множественными хлопками. напоминающими звуки взрывов. Столб черного густого дыма заметен с разных точек города. Пожарные тщетно пытаются справиться с пламенем.
«Предварительно, внутри помещений также могут находится газовые баллоны. Пожарные уже на месте, однако локализовать возгорание пока не удается», — приводится в публикации.
Информации о пострадавших в ходе пожара пока не поступало. Ситуация уточняется.