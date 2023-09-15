Крылья любви или богатый опыт: выяснилось, почему Александр Петров так неожиданно и быстро женился

34-летний актер Александр Петров неожиданно взбудоражил поклонников новостью о своей женитьбе. Долгое время артист входил в число завидных холостяков российского кинематографа, и ни одна из его избранниц ранее не дождалась от него предложения руки и сердца. Они кстати, почти все были связаны с индустрией.

В данном же случае все ровно наоборот. С девушкой Викой звезда сериала «Полицейский с Рублевки» познакомился на улице и полностью очаровался. Уже спустя два месяца общения влюбленные пошли в ЗАГС.

Как удалось выяснить прессе, супруге кумира миллионов российских девушек всего 22 года. Она родилась в 2001-м. Ее дружная семья, в которой, к слову, целых шесть детей, проживает в Подольске, а сама Виктория еще не успела обрести должного опыта работы ни в одной из сфер, так как лишь этим летом получила диплом о высшем образовании.

Так или иначе, поклонников тревожит такое скорое течение этих отношений, но психолог Алена Макарова поспешила их утешить. Надежда на счастье у пары есть.

«Можно встречаться годами, пожениться и через год развестись, а можно пожениться очень быстро и обрести любовь на всю жизнь. Нет абсолютно никакого срока знакомства, который бы гарантировал, что последующий брак будет успешным или же наоборот очень скоротечным», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, отметила собеседница, к быстрому заключению брака чаще всего склонны люди очень юного возраста, потому что они поддаются гормонам и эмоциям, и у них есть ощущение, что все, что с ним происходит, навсегда. Либо же наоборот, на такой шаг идут люди с определенным жизненным опытом, которые очень быстро понимают, что им действительно нужно. В случае с Петровым, уверена эксперт, наблюдается некий симбиоз.

«С одной стороны — юная девушка, которая готова на крыльях любви очень быстро вступать в законный брак, а с другой стороны — Саша, который явно уже с богатым жизненным опытом и наверняка понимает, что ему действительно нужно. А мы можем только пожелать этой паре счастья и надеяться на то, что они действительно смогут найти взаимопонимание и построить крепкие, долгие отношения», — подытожила Макарова.

Ранее мы сообщали о том, что актер Александр Петров хочет сделать перерыв в съемках.