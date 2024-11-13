Кубок РВСН по хоккею открыли в Балашихе

Команды приветствовали начальник академии РВСН имени Петра Великого, генерал-лейтенант Игорь Афонин и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Для нас большая честь, что Кубок РВСН проходит на территории нашей академии. Для Балашихи хоккей имеет особое значение. Исторически сложилось, что огромное количество жителей нашего округа занимались и занимаются этим видом спорта. Наша ледовая арена, которая расположена в центре Балашихи, на протяжении многих лет принимает игры чемпионата России, континентальной хоккейной лиги, кубка Гагарина. Приятно, что не только профессионалы играют в хоккей, но и огромное количество любительских команд, в том числе и наша академии сегодня активно продвигает этот вид спорта. Поздравляю всех с началом турнира. Победит сильнейший», — сказал Сергей Юров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Перед игрой присутствующие почтили память погибших на специальной военной операции. Затем помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими Иерей отец Сергий провел обряд освящения арены и спортсменов.

Право начать турнир и поучаствовать в символичном вбрасывании шайбы предоставили заслуженному мастеру спорта СССР, олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира Юрию Ляпкину. В четвертой игре Кубка на льду встретились команды «ФВА РВСН» и «27 РА».

Всего в турнире примут участие 5 команд, представляющих военные учебные заведения и ракетные армии. Соревнования пройдут в течение трех дней.