Купель в подмосковном Саввино-Сторожевском монастыре готовят к празднику Крещение Господня

Заместитель начальника территориального управления Звенигород Павел Малюгин отметил, что сделаны удобные лестницы, создан комфорт в раздевалках, купель украсят световой иллюминацией. В четверг и пятницу здесь будут дежурить сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, МЧС и добровольцы народной дружин, развернется полевая кухня с кашей и чаем на 400 порций.

Ранее на совещании глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщал, что в этом году в округе ожидают не менее десяти тысяч желающих принять участие в крещенских купаниях.