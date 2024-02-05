Купила свое жилье: Медик из Подмосковья переехала в квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Фельдшер из Ленинского городского округа Екатерина Ефремова купила собственную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что женщина вот уже двенадцать лет работает в составе бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».

Екатерина рассказала, что училась на фельдшера, а окончив Ветлужское медицинское училище в Нижегородской области, решила работать по профессии. Переехала в Подмосковье и сразу устроилась на Видновскую подстанцию.

Когда семье Ефремовых понадобилась помощь в решении жилищных проблем, коллеги сделали все, чтобы поддержать их. Она подала документы в прошлом году. Екатерина отметила, что с выбором квартиры тоже затягивать не стали. Вместе с мужем и сыном они уже живут в собственной «двушке».