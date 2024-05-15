Курсы по повышению квалификации и переподготовке для мам в декрете стартовали в Подмосковье

Уже более двадцати жительниц Подмосковья, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, уже записались на программы по повышению квалификации и переподготовке для мам в декрете. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Отмечается, что женщинам на выбор предлагается 21 востребованная профессия. По пяти из них: специалист по охране труда, флорист, косметолог, специалист по гос. закупкам и делопроизводитель обучение стартовало уже на этой неделе. Набор по остальным специальностям продолжается.

Обучение проходит в удобном онлайн-формате. При этом слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца в зависимости от выбранной программы.