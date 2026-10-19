«Квитанций нет, пенсию носят на дом»: в Липецкой области почтовый коллапс после увольнения конного почтальона
Лента.ру: увольнение конного почтальона привело к коллапсу в Липецкой области
Сокращение единственного конного почтальона Оксаны Михняк в селе Ивановка Липецкой области привело к параличу работы «Почты России» в населенном пункте. Несмотря на заявления руководства регионального отделения о регулярных выездах почтового автофургона, местные жители столкнулись с невозможностью получить пенсии и коммунальные квитанции. Теперь корреспонденцию и счета за коммунальные услуги людям приходится забирать прямо из частного дома начальника Талицкого отделения связи. О развивающемся кризисе в селе информирует Лента.ру.
Что происходит в Ивановке после увольнения почтальона
После оптимизации штата доставка почты в селе фактически превратилась в хаос:
- «Почта на дому»: корреспонденцию, лекарства и пенсии начальник соседнего отделения Марина Васильева вынуждена привозить к себе домой, откуда жителям приходится забирать их самостоятельно или через соседей.
- Пропавшие платежки: сельчане не могут найти квитанции за ЖКХ за август и сентябрь. Пожилые люди путаются, где искать документы — в местном магазине или в соседнем селе.
- Опровержение отчетов: бывший почтальон Оксана Михняк назвала заявления руководства «Почты России» о регулярном обслуживании села мобильным пунктом не соответствующими действительности.