Лариса Гузеева публично зачитала переписку с любовницей супруга

Ведущая «Давай поженимся» сводила и знакомила многих людей, за что ее и Розу Сябитову называют главными свахами России. Однако личная жизнь самой Гузеевой далека от идеалов. За ее плечами три брака, первый из которых оказался очень тяжелыми из-за наркозависимости мужчины. После развода пагубная привычка свела его в могилу, что Гузеева переживала тяжело.

Второй брак тоже оказался неудачным: ведущая расписалась с возлюбленным и родила сына, но вскоре развелась из-за разногласий. Повезло найти женское счастье только с третьим супругом. Они до сих пор живут душа в душу, что позволяет ведущей отдавать все свои силы шоу.

Недавно на Первый канал в программу пришла маркетолог, которая решила попытать удачу и найти свою любовь. Как оказалось, девушке изменил супруг. Гузеева не стесняясь зачитала в программе переписку неверного мужа, чем удивила многих.

Этот выпуск шоу «Давай поженимся» закончился хорошо. Несмотря на разбитое сердце и предательство героиня решила дать шанс 47-летнему майору полиции запаса. Ведущие пожелали новой паре удачи.

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