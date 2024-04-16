Лебедев: ВС России ударили по скоплению боевиков ВСУ в Новом Буге под Николаевом

Российские военные при помощи полученных разведданных выявили внушительную дислокацию ВСУ в городе Новый Буг в Николаевской области, после чего по боевикам был нанесен мощный ракетный удар, сообщает РИА Новости со ссылкой координатора местного подполья Сергея Лебедева.

Со слов собеседника агентства, по Новому Бугу вечером в понедельник, 15 марта, прилетало очень серьезно. В рядах ВСУ в городе царит паника.

«В 22:20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ. — прим. ред.). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали», — сказал Лебедев.

Лебедев пообещал сообщить новые подробности происходящего в Новом Буге к утру вторника. По его словам, в городе находилась какая-то важная комиссия и, вполне вероятно, именно она была целью российского ракетного удара, уточнил координатор.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.