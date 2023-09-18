«Легкий архитектурный юмор»: в Тульской области напечатают деревню на 3D-принтере

Один из первых в мире отелей, напечатанных на строительном 3D-принтере, появился в Тульской области. Проект разместился в экопарке «Ясно Поле», где и побывал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отель представляет собой два небольших домика, объединенных общим навесом. Как отметили создатели проекта, по форме он напоминает картошку с надрезанным краем. Основатель компании-застройщика WonderDom Дмитрий Черепков уточнил, что такой причудливый облик изначально задумывался как «легкий архитектурный юмор».

Но все это — лишь первый этап более масштабной стройки. В будущем компания возведет в экопарке целую 3D-деревню. На площади 12 гектаров распечатают 150 домов, включая отдельно стоящие постройки и пять отелей на 15 номеров.

Пока те объекты, которые уже возведены, не могут принять гостей: постояльцам будет мешать продолжающаяся вблизи стройка. Да и внутренняя отделка еще не готова.

«Первые гости заедут сюда не раньше нового года. Стоимость проживания будет доходить до 10 000 рублей в день. Возможно, больше», — рассказал Черепков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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