Лекторы общества «Знание» выступят на главных площадках Дня молодежи в ЦФО

Выступления лекторов Российского общества «Знание» пройдут в рамках Всероссийского фестиваля «День молодежи» в ЦФО. Основные мероприятия запланированы в Смоленске и Ельце.

В Смоленске со слушателями пообщаются депутат Госдумы ФС РФ, журналист Анатолий Вассерман, военный корреспондент RT Иван Полянский, волонтер и журналист Мария Чадина, пожарный, автор канала о работе спасателя Максим Исаев, актер театра и кино, телеведущий, импровизатор Арсений Попов, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Никита Кацалапов.

В Ельце пройдет серия открытых диалогов с известными общественными деятелями, спортсменами, представителями духовенства, участниками специальной военной операции и военными корреспондентами. Выступят учитель истории, лектор общества «Знание» Александр Оджо, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, актер театра и кино Иван Жвакин, настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы села Семено-Александровка иерей Алексий Гончаров.

Также мероприятия пройдут в Рязани, Костроме, Туле, Твери, Тамбове, Муроме, Калуге.

Всего в России проведут свыше 500 выступлений. Ожидается, что их посетят десятки тысяч представителей молодежи.

Онлайн-трансляция ключевых событий будет доступна здесь. Ознакомиться с программой фестиваля можно по этой ссылке или в мессенджере MAX.