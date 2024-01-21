Ленобласть ввела особый режим на случай обнаружения беспилотников после произошедшего в Усть-Луге

Введенная мера непосредственно связана с произошедшим в воскресенье, 21 января, пожаром в Ленинградской области на угольном терминале в Усть-Луге. Напомним, предварительно, было слышны звуки приближения БПЛА, а затем несколько сильных взрывов, после чего начался пожар. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.