Ленобласть ввела особый режим на случай обнаружения беспилотников после произошедшего в Усть-Луге
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Введенная мера непосредственно связана с произошедшим в воскресенье, 21 января, пожаром в Ленинградской области на угольном терминале в Усть-Луге. Напомним, предварительно, было слышны звуки приближения БПЛА, а затем несколько сильных взрывов, после чего начался пожар. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.
«Власти Ленинградской области сообщили о введении режима повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры после атаки беспилотников ВСУ на терминал в городе Усть-Луге», — информирует ТАСС со ссылкой на заявление властей региона.
Отмечается, что в случае обнаружения неустановленных летательных объектов в небе Ленобласти экстренным службам и силовым структурам, а также охранным предприятиям приказано уничтожать посторонние БПЛА.