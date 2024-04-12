Леон Додону-Пунагаза посетил с рабочим визитом университет «Дубна»

Леон Додону-Пунагаза, являющийся чрезвычайным и полномочным послом Центральноафриканской республики в России, посетил с рабочим визитом университет «Дубна», в рамках которого он обсудил сотрудничество университета с посольством и возможное обучение студентов из республики.

«Моя страна нуждается в преподавателях технических направлений, и я думаю, что университет «Дубна» — достойный университет, который может нам помочь», — отметил по итогам визита Леон Додону-Пунагаза.

Примечательно, что данная встреча проходила в формате обсуждения перспектив и сотрудничества, а также экскурсии по кампусу: посол познакомился с руководством Института системного анализа и управления и Инженерно-физического института, посетил конференц-зал и спорткомплекс «Олимп». К обсуждению вместе с руководством университета присоединился Дмитрий Каманин, директор Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований.

«Как и в любой стране на текущем историческом этапе нужны инженеры, специалисты технического уровня, IT-сферы. В этом смысле Центральноафриканская республика не исключение. Мы готовы подготовить таких специалистов. Наша задача: погрузить ребят в языковую среду, подтянуть знания по математике, физике, информатике, химии и биологии», — отметил после беседы исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

Также в перспективе будет рассматриваться сотрудничество не только в плане перевода африканских студентов в Дубну, но и взаимодействие в плане культуры: организация конференций и форумов, тематических встреч.