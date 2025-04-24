«Летающему танку» в Дубне вернули первоначальный вид

В Дубне в преддверии знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — по распоряжению главы города Максима Тихомирова был проведен в порядок памятник штурмовику Ил-2.

Впервые за все годы своего существования монумент подвергся генеральной очистке. За время, прошедшее с момента установки, на «летающем танке», как его называли советские конструкторы, образовался значительный слой пыли и даже мох. Сотрудники МБУ «ЖКУ» использовали современное оборудование, в том числе мойку высокого давления и специальные моющие средства, чтобы вернуть памятнику первоначальный вид.

Этот самолет, благодаря своим выдающимся тактико-техническим характеристикам, не имел аналогов и сыграл ключевую роль во многих сражениях, включая битву за Сталинград.

«В Дубне памятник легендарному советскому штурмовику Ил-2 был установлен 17 лет назад. Его история тесно связана с нашей местностью», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В период с 1943 по 1946 год в Борках располагался 34-й запасной авиационный полк, выполнявший функции перегонки самолетов и подготовки летного состава для отправки на передовую. Этот штурмовик, выпущенный в 1942 году на заводе № 381 в Нижнем Тагиле, 22 июня 1943 года под управлением старшего сержанта Алексея Камшилова потерпел крушение, не долетев до аэродрома Борки всего пять километров. Пилоту удалось благополучно катапультироваться. Бронекорпус поврежденного воздушного судна был найден лишь спустя годы, в 2004 году. С помощью вертолета МЧС России самолет был поднят и доставлен в Дубну. Планер был восстановлен из найденных деталей, дополненных фрагментами других самолетов, обнаруженных в близлежащих населенных пунктах.