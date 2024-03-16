Летчик-космонавт легендарного Гагаринского отряда Борис Волынов проголосовал в Подмосковье
Фото: [t.me/Elections_MO]
Летчик-космонавт легендарного Гагаринского отряда Борис Волынов принял участие в голосовании в рамках президентских выборов, приехав на избирательный участок в Подмосковье.
«Я всех поздравляю с этой замечательной датой и этим процессом, когда избиратель изъявляет свое желание и намерение», - сказал он.
Волынов рассказал,что прослужил в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке тридцать лет и ушел уже в должности командира отряда космонавтов. Он также пожелал всем «космической удачи».
Борис Волынов является почетным гражданином Звездного городка и Подмосковья.