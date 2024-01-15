Летевший из Горно-Алтайска в Салехард пассажирский борт принудительно посадили в Новосибирске

Самолет Bombardier российской авиакомпании «Ямал» с 44 пассажирами на борту, летевший из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить незапланированную посадку в Новосибирске.

Как проинформировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет был принудительно посажен в аэропорту Толмачево по причине технической неисправности воздушного судна, выявленной в небе.

«На данный момент самолет отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств», — приводится в аккаунте ведомства в соцсетях.

Пассажиры размещены в аэропорту и ожидают вылета запасным бортом.

Ранее сообщалось, что по причине ухудшения погодных условий в аэропорту Южно-Сахалинска продолжают ожидать вылета более 20 рейсов. Кроме того, летевший из Новосибирска на остров борт с пассажирами был экстренно развернут в небе и отправлен на запасной аэродром в Хабаровск.