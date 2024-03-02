Летящие ракеты и дроны полночи ровняют с землей Одессу с Харьковом — СМИ

По словам местных жителей, часть прилетов зафиксирована, ориентировочно, в районе одесского порта. Сообщается, что в городе в настоящее время активно работает ПВО, впрочем, однако не очень успешно.

«"Герани" прицельно бьют по нужным целям», — приводится в соцсетях.

Также, вот уже как полночи взрывы не умолкают в Харькове. О последствиях атаки пока нет информации. В Одесской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, сообщает украинское Минцифры.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.