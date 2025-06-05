Летний сезон в Центральной библиотеке Красногорска: яркие события для всех возрастов

В уютном сквере возле библиотеки юные читатели смогут не только погрузиться в увлекательный мир литературы, но и проявить свою креативность через рисование, настольные игры, а также на интересных мастер-классах, где каждый сможет раскрыть свой талант и создать неповторимые произведения. Проект «Библиолето» предлагает широкий выбор развлечений, способный заинтересовать любого. Посетителей ждут с вторника по субботу, начало всех мероприятий – в полдень.

«Ежедневно, начиная с 12:00, мы организуем разнообразные активности: от игровых сессий и мастер-классов до громких чтений и художественной деятельности, а также обсуждений. Все это проходит прямо у библиотеки, в атмосфере нашего замечательного летнего читального зала», – поделилась ведущий методист Центральной библиотеки МУК «КЦБС» Ксения Спирина.

Вновь открывается и популярный проект «Читающий парк», реализуемый совместно с МАУК «Парки Красногорска». Каждый четверг, с 16:00 до 17:00, в ПКиО «Ивановские пруды» на специально оборудованной площадке под навесом, любители литературы смогут насладиться чтением, полистать книги и посоревноваться в настольных играх. Летний читальный зал открывает свои двери для красногорцев уже 5 июня.

Жителей города ждет насыщенная программа в рамках празднования Пушкинского дня.

«6 июня, с двенадцати часов, мы отметим день рождения великого А.С. Пушкина. На мероприятии выступят поэты литературного объединения «Звонкая строка», которые зачитают собственные стихи, посвященные Пушкину, а также произведения самого классика. Присоединиться к чтению может каждый желающий – поделитесь любимыми строками Александра Сергеевича, или, если у вас есть собственное стихотворение или поэма, посвященная ему, не стесняйтесь представить ее публике. Кроме того, мы участвуем в международной акции «Пушкин в городе» - вы сможете оставить свой след, написав любимую цитату поэта на асфальте», – рассказала о предстоящих событиях Ксения Спирина.

А 7 июня на летней сцене в детском городке «Сказочный» запланировано праздничное мероприятие, посвященное «Дню рождения Гулливера».