«Лезут в каждую щель». В Донбассе саранча пошла на штурм многоэтажек

Саранча захватила дома и квартиры жителей Донбасса. О ситуации в российском регионе сообщил телеграм-канал «Mash на Донбассе».

По словам очевидцев, вначале в помещения залетают одна-две особи, которые обследуют возможные пути проникновения, а затем количество вредителей начинает стремительно расти. Кроме того, насекомые продолжают оккупировать посевные площади и приусадебные участки.

Для защиты от непрошеных гостей местные жители тщательно заделывают все стыки и отверстия в стенах и окнах. Тех особей, которые все же попали внутрь, уничтожают при помощи мухобоек и любых подручных предметов.

Ранее сообщалось о том, что полчища комаров заполонили Мамадышский район Татарстана.