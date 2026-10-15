Лидер подмосковной «Молодой Гвардии» Диана Алумянц стала депутатом Мособлдумы

На заседании Мособлдумы Диане Алумянц передали вакантный мандат депутата от фракции «Единая Россия». Девушка возглавляет региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Жители Чеховского округа поддержали ее кандидатуру на предварительном голосовании «Единой России», прошедшем весной этого года.

Мандат освободился после того, как Александр Двойных, избранный депутатом Мособлдумы, был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации. В соответствии с законом вакантный мандат передан следующему зарегистрированному кандидату из единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия», — Диане Алумянц. Дополнительные выборы в данном случае не проводились.

Диана Алумянц более десяти лет занимается общественной работой. С 14 лет участвовала в молодежных инициативах и организации общественно значимых проектов. Во время пандемии координировала волонтерскую помощь жителям. Добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым, многодетным и маломобильным людям, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Около трех лет девушка возглавляет подмосковную «Молодую Гвардию Единой России» — 53 местных отделения и около 12 тысяч активистов. Команда работает во всех муниципалитетах региона: проводит социальные, патриотические проекты, помогает жителям.

Среди ключевых проектов подмосковной «Молодой Гвардии» — кадровая платформа «ПолитЗавод», городской квест «Город пЕРемен», образовательная программа «Наставник Z», гуманитарные акции, встречи с ветеранами, помощь социальным учреждениям и работа с молодежными инициативами.