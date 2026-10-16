«Лига чемпионов» для лучших управленческих команд страны стартовала в Мастерской «Сенеж»

Испытания пройдут 275 управленцев в составе 55 команд из 29 регионов страны. Средний возраст участников суперфинала составляет около 40 лет, управленческий стаж превышает 11 лет. Почти четверть конкурсантов работают в промышленности, каждый пятый представляет государственную гражданскую службу.

Участников поприветствовал гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Вас ждут насыщенные дни: два тура оценочных испытаний, открытая турнирная таблица, решение кейсов в условиях ограниченного времени и ресурсов, живая конкуренция и необходимость договариваться. Благодаря такой работе формируется командная культура, которую вы будете нести в свои организации — в масштабе целой страны», — сказал он.

Итоги суперфинала подведут 18 октября. Всего будет определено 5 мест на пьедестале. Результаты суперфинала дополнят первое в России исследование эффективности управленческих команд, проведенное на материалах шестого сезона конкурса.