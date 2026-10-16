«Лига чемпионов» для лучших управленческих команд страны стартовала в Мастерской «Сенеж»
«Лигу чемпионов» среди управленцев открыли в Мастерской «Сенеж»
Фото: [«Россия – страна возможностей»]
«Лига чемпионов» — суперфинал шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России. Команда» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» — открылась в Мастерской управления «Сенеж».
Испытания пройдут 275 управленцев в составе 55 команд из 29 регионов страны. Средний возраст участников суперфинала составляет около 40 лет, управленческий стаж превышает 11 лет. Почти четверть конкурсантов работают в промышленности, каждый пятый представляет государственную гражданскую службу.
Участников поприветствовал гендиректор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
«Вас ждут насыщенные дни: два тура оценочных испытаний, открытая турнирная таблица, решение кейсов в условиях ограниченного времени и ресурсов, живая конкуренция и необходимость договариваться. Благодаря такой работе формируется командная культура, которую вы будете нести в свои организации — в масштабе целой страны», — сказал он.
Итоги суперфинала подведут 18 октября. Всего будет определено 5 мест на пьедестале. Результаты суперфинала дополнят первое в России исследование эффективности управленческих команд, проведенное на материалах шестого сезона конкурса.