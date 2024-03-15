Линара Самединова: Молодежь активно участвует в качестве наблюдателей в избирательном процессе

Председатель Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что молодежь региона активно подключилась к процессу и участвует, в том числе в качестве наблюдателей. Так, порядка 370 членов молодежных парламентов Подмосковья задействованы на выборах.

«Молодой наблюдатель — это в первую очередь неравнодушный человек, который хочет четко знать, как все организовано, чтобы не попасть ни под какое влияние. Все они понимают, на что обращать внимание, как вести себя, где брать достоверную информацию и что является первоисточником», — отметила Линара Самединова.

Председатель Московского областного молодежного Татьяна Некрасова рассказала, что молодые парламентарии Подмосковья стали членами и председателями УИК, а также наблюдателями. Всего порядка трехсот семидесяти членов молодежных парламентов региона задействованы на выборах. Они отмечают, что с самого утра молодежь активно голосует.

«За последние несколько лет молодые люди стали относиться к выборам более осознанно, отдавая себе отчет в том, что от их голоса зависит курс развития нашей страны», — добавила Татьяна Некрасова.

Также она отметила, что все члены Московского областного молодежного парламента собираются проголосовать в ближайшее время, в основном дистанционно.