Бывший глава литовского МИД, а ныне посол Литовской республики в Швеции Линас Линкявичюс запостил в соцсети X провокационную публикацию, в которой прозрачно намекнул, что готовится удар по Крымскому мосту.

В своем посте Линкявичус разместил коллаж с Крымским мостом и фотографией ракетного пуска, который подписал: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, то еще есть время».

На публикацию уже отреагировал первый зампостпреда России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский. Российский дипломат пригрозил литовскому послу, что тот очень скоро еще пожалеет о своих провокационных действиях.

Напомним, движение по Крымскому мосту регулярно останавливается. Усиленный контроль на объекте начался после того, как киевский режим устроил на нем теракт. Инцидент произошел 8 октября 2022 года. Тогда в грузовике, следовавшем по нему, сдетонировало взрывное устройство, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Вторую попытку устроить теракт киевские режим предпринял летом 2023 года. Тогда мост был атакован надводными беспилотниками. Было разрушено дорожное полотно, а также погибли два человека.