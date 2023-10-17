Люберецкую реку Чернавку очистят до ноября

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил, как идет расчистка реки Чернавки. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Как рассказал глава Люберец, река протекает по территории нескольких деревень: Марусино, Мотяково и Машково. Из-за захламления русла в весенний период здесь часто случались подтопления, поэтому Чернавку расчистят от мусора и зарослей камыша. Работы проведут на участке реки протяженностью два с половиной километра. Как отметил Владимир Волков, специалисты уже очистили 700 метров.

Завершить расчистку Чернавки планируется до начала ноября. Подобные экологические мероприятия проведут и на других водоемах городского округа Люберцы: на реках Сатовка и Македонка, на Большом Красковском карьере, на Наташинских и малом Токаревском прудах.