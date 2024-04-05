Людмила Голованева из Одинцово приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Акушер-гинеколог из Одинцовского городского округа, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрела жилье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что Людмила работает акушером-гинекологом в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница». Ее рабочий стаж насчитывает уже семь лет. Как отмечает обладательница сертификата, каждые роды уникальны.

О «Социальной ипотеке» она узнала от своих коллег. Она признается, что программа очень помогла ей в решении жилищных проблем. К квартире было два основных запроса: недалеко от работы и в современном микрорайоне.

В итоге женщина выбрала однушку в новостройке. Сейчас там идет ремонт. Рядом расположены магазины, и есть вся необходимая инфраструктура.