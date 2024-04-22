Лучшую бригаду скорой помощи по итогам первого квартала определили в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Лучшую бригаду скорой помощи по итогам первого квартала текущего года определили в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Лучших медиков определяют на основе отзывов пациентов. Голосовой помощник Светлана связывается с жителями, к которым днем ранее выезжала бригада скорой помощи, и просит поставить оценку ее работе по пятибалльной шкале.
В общей сложности, за три месяца было собрано около 80 тысяч оценок. В результате лучшими врачом, фельдшером и водителем были признаны специалисты Дмитровской подстанции — Екатерина Давыдова, Алина Низовских и Анатолий Багаев. Лучшей медсестрой стала специалист Сергиево-Посадской подстанции Гулижат Алиева.
«На скорую помощь традиционно ложится большая нагрузка. Мы стараемся поддерживать наших медицинских специалистов, каждый квартал определяя лучшую бригаду. Все они получают денежную премию», - рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.