Лучшую бригаду скорой помощи по итогам первого квартала определили в Подмосковье

Лучшую бригаду скорой помощи по итогам первого квартала текущего года определили в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Лучших медиков определяют на основе отзывов пациентов. Голосовой помощник Светлана связывается с жителями, к которым днем ранее выезжала бригада скорой помощи, и просит поставить оценку ее работе по пятибалльной шкале.

В общей сложности, за три месяца было собрано около 80 тысяч оценок. В результате лучшими врачом, фельдшером и водителем были признаны специалисты Дмитровской подстанции — Екатерина Давыдова, Алина Низовских и Анатолий Багаев. Лучшей медсестрой стала специалист Сергиево-Посадской подстанции Гулижат Алиева.