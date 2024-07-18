Лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала выбрали в Подмосковье

Лучшую бригаду скорой медпомощи по итогам второго квартала текущего года определили в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Лучшую бригаду определяют по результатам опроса пациентов. Так, робот Светлана обзванивает жителей, которые накануне вызывали медиков, и просит поставить оценку их работе от одного до пяти.

За квартал были опрошены 230 тысяч жителей. Лидером была признана бригада Купавинской подстанции. Врач, фельдшер, медбрат и водитель получат премии.