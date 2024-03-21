Луховицкие дорожники в ходе ямочного ремонта дорог устранили свыше 400 ям с начала года
Фото: [Александр Дрожжин]
Сотрудники луховицкого предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» во время ямочного ремонта дорог с января 2024 года устранили свыше 400 ям.
Ход работ контролируют администрация муниципалитета и Главное управление содержания территорий Московской области.
Современные технологии позволяют выполнять работы в зимнее время года. Весной они также не прекращаются. Так, в среду, 20 марта, в городе Луховицы ямочный ремонт производили на улице Гайдара и на Учебном переулке.
«Работы идут по городу Луховицы. В апреле планируем переехать на другие территории. На протяжении последних лет для нас ямочный ремонт с приходом холодов не заканчивается. Зимой мы приобретаем специальную литую асфальтобетонную смесь и заделываем аварийные ямы. Теперь для нас наступил более активный период», — рассказала начальник отдела транспорта, дорожной инфраструктуры и муниципального контроля администрации городского округа Луховицы Наталья Артеменкова.
Всего на территории округа расположено более 130 км асфальтированных дорог муниципального значения. В зону ответственности муниципального учреждения «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» входит их содержание. При необходимости сотрудники проводят ремонт. Наталья Артеменкова рассказала о дальнейших планах и обратилась к жителям округа с просьбой с пониманием относиться к временным неудобствам.
«Отмечу, что поступает много обращений по улице Октябрьской в городе Луховицы на неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Мы эту дорогу включили в план ремонта на 2024 год. Будет сниматься верхний слой дорожного полотна и укладываться новый. Просим жителей и гостей города потерпеть. Работы здесь начнутся с середины мая, и до конца июня эту дорогу отремонтируем», — сообщила Наталья Артеменкова.