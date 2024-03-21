Луховицкие дорожники в ходе ямочного ремонта дорог устранили свыше 400 ям с начала года

Сотрудники луховицкого предприятия «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» во время ямочного ремонта дорог с января 2024 года устранили свыше 400 ям.

Ход работ контролируют администрация муниципалитета и Главное управление содержания территорий Московской области.

Современные технологии позволяют выполнять работы в зимнее время года. Весной они также не прекращаются. Так, в среду, 20 марта, в городе Луховицы ямочный ремонт производили на улице Гайдара и на Учебном переулке.

«Работы идут по городу Луховицы. В апреле планируем переехать на другие территории. На протяжении последних лет для нас ямочный ремонт с приходом холодов не заканчивается. Зимой мы приобретаем специальную литую асфальтобетонную смесь и заделываем аварийные ямы. Теперь для нас наступил более активный период», — рассказала начальник отдела транспорта, дорожной инфраструктуры и муниципального контроля администрации городского округа Луховицы Наталья Артеменкова.

Всего на территории округа расположено более 130 км асфальтированных дорог муниципального значения. В зону ответственности муниципального учреждения «Комбинат по благоустройству и бытовому хозяйству» входит их содержание. При необходимости сотрудники проводят ремонт. Наталья Артеменкова рассказала о дальнейших планах и обратилась к жителям округа с просьбой с пониманием относиться к временным неудобствам.