Луховицы присоединились к масштабной акции «Диктант Победы»

В этот раз, 25 апреля, акция, посвященная знанию событий Великой Отечественной войны, прошла уже в седьмой раз в России и ряде других стран. Особый юбилей – 80-летие Великой Победы, исполняющееся 9 мая – сделал мероприятие более значительным и массовым.

Организаторами акции выступили партия «Единая России», Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В муниципальном округе Луховицы акция развернулась на 19 площадках, включая школьные классы. Центральным местом проведения стал выставочный зал Луховицкого историко-художественного музея, где собрались представители «Единой России», активисты организации «Молодая Гвардия», сторонники партии, участники проекта «Историческая память», ученики городской школы №1 и Луховицкого авиационного техникума, а также представители окружного молодежного парламента.

Диктант представлял собой тест, состоящий из 25 вопросов. Участникам на обдумывание ответов предоставлялось 45 минут. В этом году в число вопросов были включены темы, посвященные событиям специальной военной операции.

Глава муниципального округа Луховицы, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин также стал участником акции в выставочном зале. Он подчеркнул, что ежегодно принимает участие в «Диктанте Победы», что позволяет ему расширять свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

«Каждый год на акции царит дружественная обстановка. Это не как диктант или экзамен, а как патриотическая инициатива, которую жители округа с радостью поддерживают. Даже, если не знаешь ответа на тот или иной вопрос, можно подумать, догадаться, а потом уже после диктанта почитать и узнать много нового. Акция из раза в раз набирает обороты», – сказал Сергей Тимохин.

Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Максим Коркин также поддержал акцию в Луховицах. По его мнению, главные задачи «Диктанта Победы» – это сохранение исторической памяти и привлечение внимания жителей к героическим событиям, связанным с Россией.

«Главное – чтобы жители через патриотические акции, просмотр фильмов и чтение книг приобщались к героическим событиям, а затем передавали память и знания из поколения в поколение. Это крайне важно в наше время, когда Россия снова сталкивается с вызовами, а на западе предпринимают попытки исказить и переврать события Великой Отечественной войны, умалить подвиги наших соотечественников. Это нравственные ориентиры нашего поколения, и нам их надо бережно хранить», – поделился Максим Коркин.

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», окружной депутат Ирина Каштан считает, что акция «Диктант Победы» особенно важна для молодежи.

«Если человек не знает прошлого, у него не будет будущего. Представители молодежи должны знать историю Родины, гордиться Героями, которые завещали Великую Победу», – отметила Ирина Каштан.

В общей сложности, более 500 жителей Луховиц поддержали акцию в очном формате.

Результаты проверки знаний будут объявлены позднее. Каждый участник сможет узнать свою индивидуальную оценку на сайте диктантпобеды.рф, введя идентификационный номер, указанный на личном бланке.