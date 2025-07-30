Лыжная трасса, смотровая площадка и веревочный парк появятся в Вишняковском парке в Балашихе

Второй этап масштабного благоустройства территории Вишняковского лесопарка продолжается в Балашихе.

В 2026 году здесь появятся новые спортивные и досуговые объекты, которые сделают зону отдыха доступной круглый год.



Первая фаза благоустройства уже завершена: на территории установлены опоры уличного освещения, смонтирована система видеонаблюдения, обновлены родник и берег пруда, обустроены детские и спортивные площадки, появилась парковка и павильон для кафе.

«Благодарен балашихинцам за добрые слова. Важно, что проект отвечает реальным потребностям жителей и становится частью повседневной жизни. Именно такой должна быть городская среда – удобной, безопасной и наполненной смыслом», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В рамках второго этапа работ в лесопарке обустроят лыжную трассу, откроют павильоны проката спортивного инвентаря, а в восточной части территории появится смотровая площадка со сценой, веревочный парк и новые прогулочные маршруты.

Ключевая задача благоустройства – создание комфортной и современной среды для активного и семейного отдыха.