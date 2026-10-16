Магнит для хищников: как обычная прогулка с питомцем может привлечь дикого зверя

Присутствие домашних питомцев вблизи жилых территорий может существенно повысить риск нежелательных встреч с дикими животными. Зоолог Михаил Веревкин подробно разъяснил, почему собаки становятся серьезным магнитом для лесных хищников, какая именно опасность угрожает животным на привязи в темное время суток и в какие сезоны активность лесных зверей возрастает. О важности соблюдения мер безопасности информирует интернет-издание Life.ru .

Собака на привязи: почему питомец во дворе становится легкой добычей

По словам зоолога, оставлять домашних собак на улице в ночное время суток крайне опасно, так как они привлекают хищников запахом.

Специалист образно охарактеризовал ситуацию, отметив, что собака на цепи для лесного зверя представляет собой буквально «накрытый стол». Ограниченная в пространстве цепная собака не имеет возможности скрыться или защитить себя, что делает ее легкой мишенью.

Магнит для хищников: как прогулки с животными увеличивают риски

Обычные прогулки с питомцами вблизи лесопарковых зон также способны спровоцировать опасный интерес со стороны диких животных.

Зоолог подчеркивает, что домашние собаки выступают своеобразным магнитом для хищников. Кроме того, в зимний период поиск пропитания дается зверям значительно труднее, из-за чего они могут приближаться к человеческому жилью в поисках легкой добычи.