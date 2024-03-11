К воинственному президенту Франции Эммануэлю Макрону, угрожающему последнее время России военной дубиной, пришла беда откуда не ждали. Под угрозой репутация его семьи.

Как пишет французская Le Figaro, постоянные обсуждения в СМИ внешности супруги главы Пятой республики Брижит Макрон, что она, мол, не женщина, а самый настоящий трансгендер, вывели французского президента из себя.

«В итоге худшая из вещей — это ложная информация и сфабрикованные сюжеты, которые приводят к тому, что люди им верят и начинают вас доставать, в том числе, и в вашей личной жизни», — заявил Макрон.

Напомним, чета Макрон вместе уже не одно десятилетие. Брижит старше супруга на два слишним лесятка лет и была его учительницей в школе. При довольно неплохой фигуре время не пожалело лице женщины, сделав его, мягко говоря, не совсем эталоном красоты. В результате чего в СМИ периодически появляются предположения, что Брижит Макрон на самом деле трансгендер.