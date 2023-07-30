Максим Тихомиров: лагерю «Сосновый бор» исполнилось 66 лет

Любимому месту отдыха многих поколений дубненских школьников исполнилось шестьдесят шесть лет.

Отмечается, что уже половину это срока лагерем руководит Татьяна Хапаева, которая начинала свой трудовой путь с должности вожатого. на сегодняшний день за четыре смены здесь могут отдохнуть более семисот детей.

Ожидается, что здесь построят новый корпус, который позволит в будущем лагерю принять за лето тысячу детей.