Максим Тихомиров: лагерю «Сосновый бор» исполнилось 66 лет
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Временно исполняющий обязанности главы городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил коллектив детского оздоровительно-образовательного лагеря «Сосновый бор».
Любимому месту отдыха многих поколений дубненских школьников исполнилось шестьдесят шесть лет.
Отмечается, что уже половину это срока лагерем руководит Татьяна Хапаева, которая начинала свой трудовой путь с должности вожатого. на сегодняшний день за четыре смены здесь могут отдохнуть более семисот детей.
Ожидается, что здесь построят новый корпус, который позволит в будущем лагерю принять за лето тысячу детей.
«Желаю директору, вожатым и всему персоналу плодотворной работы, а ребятишкам – хорошей погоды и отличного настроения», - написал Тихомиров в своих социальных сетях.