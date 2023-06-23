Максим Тихомиров: «Наша приоритетная задача — помощь людям»

Руководитель муниципалитета отметил, что в целом год был очень не простым, но с большинством вызовов удалось справиться, была проделана очень плодотворная работа.

«Наша приоритетная задача – помощь людям, достижение результата, о чем неоднократно говорит и наш президент Владимир Путин. Мы руководствуемся принципами идеологии лидерства губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для нас важно, чтобы дубненцы чувствовали перемены к лучшему», - подчеркнул Тихомиров.

Так, по словам врип главы Дубны, поступления в бюджеты всех уровней за год увеличились на 45% и достигли 13,939 млн рублей. При этом бюджетная политика в городе ориентирована исключительно на помощь населению и повышение уровня жизни. За прошлый год бюджет города удалось исполнить с профицитом в 126 млн рублей, а муниципальный внутренний долг уменьшился на 25 млн.

Очень важным достижением можно считать, что в «Рейтинге-45» Дубна находится на первой позиции по объему инвестиций, привлеченных в основной капитал, на душу населения.

Также во время своего доклада Тихомиров затронул такие важные вопросы, как успехи в здравоохранении и образовании. Например, в Дубне полностью удалось уйти от очередей в детские сады, а в несколько ключевых медицинских учреждений поставить самое современное оборудование. Кроме того, на базе местных школ продолжают развивать необходимые направления, в частности IT-полигон. Лицей № 6 им. Академика Г. Н. Флерова входит в ТОП-100 лучших школ Московской области и занимает в списке 16 место.

«Знания дубненских школьников почти по всем предметам превышают среднероссийские показатели. Более половины наших выпускников получили 220 баллов и выше по результатам трёх экзаменов в форме ЕГЭ – это самый высокий показатель в области», – сказал Максим Тихомиров.

Большая работа была проделана и в сфере благоустройства. Удалось создать и отреставрировать несколько важных объектов. При этом все работы прошли при тесном взаимодействии с жителями.

Максим Тихомиров подробно рассказал о достижениях и преобразованиях в сфере экологии, культуры, спорта, туризма, ЖКХ, транспортного сообщения, экологии, молодежной политики и волонтерской деятельности.