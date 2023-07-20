Максим Тихомиров оценил темпы и качество строительства МКД в Дубне

Сейчас там возводят пять жилых зданий. В целом это 770 квартир. Об итогах своей поездки Максим Тихомиров сообщил на странице в Telegram-канале. Врип главы Дубны рассказал, что темпы строительства идут по графику.

Многоэтажка по улице Программистов практически готова к приемке. В ней 140 квартир. Застройщик заверил, что в ближайшее время закончит работы по благоустройству близлежащей территории и уже к началу сентября жильцы смогут получить ключи.

Эта же компания возводит многоквартирный дом напротив. Сейчас здесь монтируют основные конструкции. Его сдача планируется через 12 месяцев. Пока что квартиры здесь еще не выставили на продажу.

Также на этапе строительства еще два объекта на Тверской. Это многоэтажки на 106 и 208 квартир. Через месяц подрядчик обещает приступить уже к облицовке фасадов.

Еще один МКД возводят на проспекте Боголюбова. Там сейчас проводят монолитные работы на уровне 1-3 этажей.

По факту инспекции стройплощадок Максим Тихомиров отметил, что везде чистота, порядок. Также он написал, что существенного недостатка в кадрах нет.