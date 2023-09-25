Максим Тихомиров посетил компанию «Гекса», расположенную в Дубне, и пообщался с жителями

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил компанию «Гекса» и пообщался с коллективом предприятия. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Сегодня пришли с исполнением и отчетом по наказам, которые давали нам жители. Это вопросы по подсыпке тротуаров, дорожек, вопросы освещения, которые волновали горожан в тот момент. Говорили о гармоничном и динамичном развитии Левобережья, которому необходимо уделить особое внимание», - отметил Тихомиров.

Он также рассказал, что в настоящее время идет проектирование на основании концепции благоустройства улицы Центральной и прилегающих территорий, включая сквер Ветеранов. Местные жители попросили уделить особое внимание созданию парков, например, на месте бывшего клуба юных техников.

«Важный вопрос – образование и комфортные условия обучения наших детей. В начале следующего года школа №1 закроется на капитальный ремонт. На время ремонта школьники будут перераспределены в другие образовательные учреждения Левобережья. Все будут учиться в первую смену», - подчеркнул Врип главы муниципалитета.

Отмечается, что капремонт будет проводиться по президентской программе, которая предусматривает не только комплексные преобразования в здании образовательного учреждения и обновление школьной инфраструктуры, но также благоустройство территории и повышение квалификации учителей. Затронули и вопрос подготовки кадров для предприятий наукограда. Принят ряд решений, призванных помочь студентам университета «Дубна» в поиске работы в городе.

«На встрече также рассказал о развитии Дубненской городской больницы, планах по созданию скейт-парка в Левобережье, о возобновлении ремонтных работ в тоннеле. О сроках завершения капитальных работ и его открытии сообщу чуть позже. Следите за новостями в моих соцсетях», - написал Максим Тихомиров.

Накануне в рамках открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки учителей в области.