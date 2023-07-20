Максим Тихомиров рассказал, когда завершится преображение Комсомольской набережной

В эту субботу 22 июля Дубна торжественно отметит День города. Специально к этой дате в округе завершится реконструкция «треугольников» и спусков к воде на Комсомольской набережной. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия Главы г. о. Дубна Максим Тихомиров.

«Чтобы привести в порядок оставшиеся «уголки», подготовили проект, произвели необходимые расчеты и выделили дополнительные средства на благоустройство», — отметил Тихомиров.

Глава муниципалитета также добавил, что этим летом на набережной будет оформлено шесть смотровых площадок. В качестве обшивки у них будет использована лиственница, пропитанная влагозащитным составом. Именно этот материал использовался и на площадках, сделанных годом ранее — начиная от бассейна «Архимед».

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Дубна ]

Тихомиров отметил, что из двух лестниц у одной были полностью разрушены ступени. Испорченный материал демонтировали. Теперь у лестниц — новенькие, прочные ступени из современных композитных материалов.

«Второй спуск удалось отреставрировать. Отремонтируем и ротонду: мемориальное сооружение должно выглядеть достойно», — пообещал глава.

Напомним, в День города жителей и гостей округа ждут масштабные мероприятия — концерты, интерактивные программы, фестиваль экстремальных видов спорта.