Максим Тихомиров сообщил, что для жителей Дубны в День города устроили масштабное медобследование

Больше трех тысяч человек во время празднования Дня города в Дубне посетили Городки здоровья. Об этом сообщил на своей странице в Telegram временно исполняющий полномочия главы округа Максим Тихомиров.

Врип Дубны отметил, что медики работали сразу в нескольких точках – в сквере Ветеранов, а также в Парке семейного отдыха. Прием вели специалисты Дубненской городской больницы, МСЧ-9, стоматологической поликлиники, а также частных медицинских центров.

Пациентам в парках предложили пройти такие виды обследования: анализ крови на глюкозу, ЭКГ, ультразвуковое обследование щитовидной железы, вен и сосудов, а также флюорографию и маммографию.

А еще дубненцев консультировали флеболог, гинеколог, кардиолог, эндокринолог, дерматолог педиатр, терапевт, офтальмолог, нарколог, стоматолог и гепатолог.

Такое незапланированное обследование в очередной раз подтвердило мнение, что обращаться к врачам лучше заранее, даже если нет явных признаков заболевания. В рамках осмотра у одного пациента обнаружили пневмонию. Его экстренно госпитализировали. Впрочем, также, как и пожилого мужчину с сердечной недостаточностью. Он срочно нуждался в оперативном вмешательстве медиков. В сосудистый центр Медико-санитарной части №9 его отвезли на реанимобиле.

Кроме медицинского осмотра в парках проходили и ЗОЖ-мероприятия. Жителей угощали морковным пирогом и витаминным салатом, провели для них специальное занятие по лечебной физкультуре, которое можно, при желании, повторить и дома. А еще дубненцы участвовали в лотерее, которая кстати тоже касалась здоровья. В подарок они получили медицинские продукты и даже приглашение на прогулку на теплоходе по реке Волге.

К тому же в День города Дубна присоединилась к еще одной «здоровой» акции. Это всероссийский проект «10 тысяч шагов к жизни». Максим Тихомиров сообщает, что поучаствовал в ней сам. Также по пешеходным дорожкам вдоль паркового водоема прошлись сотрудники администрации, медицинские работники ну и конечно сами жители и гости города.

Также временно исполняющих полномочия округа сообщил о подписании соглашения между Дубной и Лигой здоровья нации. Жители наукограда смогут участвовать в государственных проектах «Спорт – норма жизни» и «Общественное здоровье».