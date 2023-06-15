Малахов пришел вместо отца на выпускной к сыну Филиппа Киркорова

Звезда экрана посетила праздник своего крестного сына, в то время как его отец был в отъезде. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Телеведущий известен не только благодаря своей карьере, но еще и тем, что тщательно скрывает подробности личной жизни от глаз журналистов. Так, ребенка, которому уже 6 лет, Малахов все еще не показывал общественности. Но в этот раз ведущий поделился снимками своего крестного сына, отец которого – звезда эстрады, Филипп Киркоров.

Дело в том, что певец не смог явиться на выпускной своего ребенка, Мартина, из младшей школы. Вместо него был как раз приглашен Малахов, который не смог утаить восторга и не поделиться фотографиями в социальных сетях. Кстати, сам телеведущий подарил букет цветов первой учительнице своего крестника.