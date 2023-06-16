Малолетний ребенок сломал кости черепа при падении из окна в Оренбурге

В Оренбурге случилось происшествие, девочка 2021 года рождения выпала из окна со второго этажа жилого дома, сообщает 56orb.ru .

Трагедия произошла во дворе одного из частных домов. Отец ушел на улицу, а ребенок 2021 года рождения остался на втором этаже. Девочка оперлась на москитную сетку, однако та не выдержала нагрузки. Малышка упала на землю с высоты. В результате падения она серьезно травмировалась.

По информации полицейских девочка поступила в больницу , где медики диагностировали перелом трех костей черепа, а также контузию и черепно-мозговую травму.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному делу и устанавливают все обстоятельства происшествия.