Напомним, во время сегодняшней атаки ВСУ на Белгород ракетный снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire попал аккурат на территорию школы № 42. В результате разлета осколков была убита молодая семья, совершавшая в момент вражеской атаки утреннюю прогулку с годовалым ребенком.

Через некоторое время информация о гибели матери погибшей девочки не подтвердилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Белгородского медицинского колледжа.

«Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — сказал пресс-секретарь.

В пресс-службе добавили, что отцом погибшего в ходе украинского обстрела ребенка был студент медколледжа, получавший там второе образование.

По последней и нформации, из-за ракентой атаки ВСУ по Белгороду погибли семь человек. 18 мирных жителей, среди которых четверо детей, получили ранения.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.