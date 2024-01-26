Мария Большакова: Ситуационный центр Подмосковья полностью готов к встрече международных делегаций наблюдателей

От пятисот до тысячи международных наблюдателей из более чем 100 стран мира примут участие в наблюдении за выборами президента РФ. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Высокий интерес к выборам президента России со стороны стран зарубежья отметила в разговоре с Regions председатель Комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты региона Мария Большакова.

«Наш региональный ситуационный центр полностью готов к встрече международных делегаций наблюдателей. Более того, мы имеем богатый опыт организации подобных встреч. Так например, на выборах губернатора Московской области, мы встречали делегацию избирательной комиссии Тайланда во главе с ее председателем», - рассказала Мария Большакова.

Она отметила, что гости смогли посетить избирательные участки и понаблюдать за работой ситуационного центра общественного наблюдения в Одинцово. Члены делегации высоко оценили уровень организации избирательного процесса в нашем регионе.

«На выборах депутатов Государственной думы, мы встречали делегации из Индии, Сербии и других стран, были даже представители Италии. Мы готовы обеспечить международным наблюдателям возможность профессионально и беспристрастно оценить избирательный процесс в Московской области, так как все избирательные кампании проходят у нас прозрачно и максимально открыто», – рассказала Мария Большакова.

Она также напомнила, что у жителей Подмосковья, которым исполнилось 18 лет и которые находятся в активном избирательном праве, есть возможность воспользоваться не только избирательным, но и наблюдательным правом.

«С 2018 года Общественная Палата Московской области проводит обучение для наблюдателей, обеспечивая их необходимыми знаниями и навыками. Мы провели огромное количество образовательных циклов по всему Подмосковью и продолжим эту работу», - подчеркнула Большакова.

Она отметила, что Общественная палата Подмосковья подготовит достаточное количество наблюдателей к президентским выборам. Их научат не только фиксировать нарушения, но и правильно реагировать на них.